पुणे
चिंबळी येथून मुलीचे अपहरण
आळंदी, ता. २० : चिंबळी (ता. खेड) येथील लोखंडे वस्तीमधून साडेचौदा वर्षाच्या मुलीचे अपहरण झाल्याची घटना बुधवारी (ता. १८) दुपारी ३ वाजता घडली. प्रज्ञा संतोष खंदारे असे अपहृत मुलीचे नाव आहे.
याबाबत आळंदी पोलिसांनी माहिती दिली की, याबाबत फिर्याद मुलीची आई अनिता संतोष खंदारे (रा. चिंबळी) यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (ता. १९) दिली. त्यानुसार प्रज्ञा हिला कोणीतरी आमिष दाखवून फूस लावून पळवून नेले. प्रज्ञा रंगाने सावळी असून, तिची उंची चार फूट पाच इंच आहे. ती अंगाने सडपातळ असून गोल चेहरा आहे. तिला मराठी भाषा बोलत आहेत.