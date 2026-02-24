इंद्रायणी स्वच्छता मोहिमेऐवजी आता थेट कारवाई
आळंदी, ता. २५ : इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी केवळ स्वच्छता मोहिमा न राबवता प्रदूषणाच्या मुळावर घाव घातला जाईल. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत नदी प्रदूषित करणाऱ्या कंपन्या व गृहप्रकल्पांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन महापौर रवी लांडगे यांनी दिले.
इंद्रायणी नदी प्रदूषणाबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि आळंदी नगरपरिषद यांची आढावा बैठक मंगळवारी (ता. २४) महापौर दालनात पार पडली. त्यावेळी महापौर लांडगे बोलत होते. याप्रसंगी आळंदीचे नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे, मुख्याधिकारी माधव खांडेकर, नवनिर्वाचित नगरसेवक, महापालिकेतील पर्यावरण विभागाचे अधिकारी संजय कुलकर्णी उपस्थित होते. महापौर लांडगे म्हणाले, "औद्योगिक रसायने किंवा सोसायट्यांचे सांडपाणी नदीत सोडणाऱ्यांवर महापालिकेमार्फत कठोर यंत्रणा उभी केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही." यावेळी त्यांनी महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाला नदीपात्रात सांडपाणी सोडणाऱ्या उद्योजकांचे व गृहप्रकल्पांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. आळंदी नगरपरिषदेनेही त्यांच्या स्तरावर सर्वेक्षण करून माहिती द्यावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
