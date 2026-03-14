इंद्रायणी घाटावर महिलांमार्फत राजरोस मद्यविक्री
आळंदी, ता. १४ : आळंदीतील पवित्र इंद्रायणी नदीकाठी महिलांमार्फत उघडपणे गावठी दारूची विक्री होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ''सात मावळे'' संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी एका व्हिडिओद्वारे हा प्रकार उघडकीस आणला असून, यामुळे तीर्थक्षेत्राच्या पावित्र्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इंद्रायणी घाटावरील कमानीत बसून एक वृद्ध महिला पिशवीतून दारूच्या बाटल्यांची विक्री करत असल्याचे चित्रफितीमध्ये दिसत आहे. विशेष म्हणजे, आपण गेल्या ५० वर्षांपासून हा व्यवसाय करत असल्याचे ही महिला सांगत आहे. या परिसरात मद्यपींचा वावर वाढल्याने भाविकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. घाटावर होणारी ही अवैध विक्री आणि अस्वच्छतेमुळे परिसराला बकाल स्वरूप आले आहे.
स्थानिक पोलिस आणि नगरपरिषद प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. अधूनमधून किरकोळ कारवाई होत असली, तरी मुख्य दारू विक्रेत्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे. आळंदीतील चावडी चौक, पद्मावती रस्ता आणि झोपडपट्टी परिसरातही अवैध धंदे फोफावले असून, पोलिसांनी हे अड्डे कायमचे बंद करावेत, अशी मागणी सात मावळे संघटनेने केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.