आळंदीत बालहक्क संरक्षणाची रणनीती

आळंदी, ता १० : धार्मिक शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी आणि बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार गठीत विशेष समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवारी (ता. १०) आळंदी नगरपरिषद कार्यालयात पार पडली.
खेडचे उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस मुख्याधिकारी माधव खांडेकर, नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आळंदी व परिसरातील वारकरी शिक्षण संस्थांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. बैठकीस जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रोहिणी ढवळे, आळंदीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भीमा नरके, दिघीचे निरीक्षक प्रमोद वाघ, ससून रुग्णालयाचे मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. सचिन महाजन, आरोग्य अधिकारी आर. बी. ढाकणे, मुख्याध्यापक संतोष मरभळ, पोलिस उपनिरीक्षक डी. एस. जाधव, एम. एन. शेंडे, आळंदी नगरपरिषद समुदाय संघटक अर्जुन घोडे, समुदाय संघटक उपस्थित होते. प्रशासनामार्फत लवकरच या संदर्भात ''मानक कार्यपद्धती'' (एसओपी) तयार करण्यात येणार असून, सर्व संस्थांना त्याचे पालन करणे अनिवार्य असेल, असे बैठकीत ठरविण्यात आले .
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे
''पॉक्सो'' कायद्याची संस्थांमध्ये प्रभावी व कडक अंमलबजावणी करणे.
सर्व संस्थांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक.
विद्यार्थ्यांसाठी तक्रार पेटी उपलब्ध करून देणे.
तज्ज्ञांमार्फत नियमित समुपदेशन करणे.
