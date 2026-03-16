क्रेनमध्ये अडकून कामगाराचा मृत्यू
आळंदी, ता. १६ : खासगी कंपनीतील सहकारी कामगाराने काही न पाहता क्रेन चालू केली आणि क्रेनचा धक्का लागल्याने कंपनीमधील कॉलम आणि क्रेनमध्ये अडकून कामगाराचा गंभीर अपघात झाला. या अपघातात छाती आणि बरगडीला मार लागल्याने ४७ वर्षीय मुन्नालाल बडकू पाल (मूळ रा. चित्रकूट, उत्तर प्रदेश) या कामगाराचा मृत्यू झाला.
याबाबत आळंदी पोलिसांनी माहिती दिली की, ही घटना गुरुवारी (ता. १२) दुपारी तीनच्या दरम्यान धानोरे फाटा येथील इंद्रायणी कंपनीमध्ये घडली. याबाबत खबर उमेश इशू राजभर या कामगारांनी दिली. तर, तक्रार मुन्नालाल पाल यांचा मुलगा ज्ञानचंद्र मनालाल पाल यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये रविवारी (ता. १५) दिली. धानोरे फाटा येथील इंद्रायणी कंपनीमध्ये मुन्नालाल बडकू पाल काम करत असताना तेथील सहकारी कामगार पंकज कुमार सिंग यांनी काही न पाहता क्रेन चालू केली. त्यावेळी क्रेनचा धक्का लागल्याने कॉलम आणि क्रेन दोन्हीच्या मध्ये मुन्नालाल पाल अडकले आणि त्यांच्या छाती आणि बरगडीला मार लागला. त्यांना पिंपरी येथील वायसीएम रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल केले. यावेळी मुलगा ज्ञानचंद्र पाल त्यांना भेटायला रुग्णालयात आले तेव्हा त्यांचा मृत्यू झाल्याचे शनिवारी (ता. १४) सांगण्यात आले. अद्याप मृतदेह त्यांच्या ताब्यात मिळाला नसल्याचे चित्र आहे.
कुटुंबावर आर्थिक संकटही
मुन्नालाल पाल यांना दोन मुले, एक मुलगी आणि पत्नी असा परिवार आहे. मागील चार वर्षांपासून ते धानोरे फाटा येथे इंद्रायणी कंपनीत काम करत आहेत. मिळालेल्या पैशातून गावी काही पैसे पाठवून मुलांचे शिक्षण आणि कुटुंबाची गुजरात ते करत होते. तसेच, गावाकडे पत्नी आणि मुले बटाईने शेती करत होते. यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असताना अचानक करता माणूस गमावल्याने आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
