आळंदीत इंद्रायणीचे पाणी फेसाळले

आळंदी, ता. ४ : पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतून सोडल्या जाणाऱ्या रसायनयुक्त सांडपाण्यामुळे इंद्रायणी नदी आज पहाटेपासून फेसाळली होती. प्रदूषण युक्त सांडपाण्याबरोबरच जलपर्णी पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर नदीपत्रात वाहून गेल्याचे चित्र आहे.
पंधरा वर्षांपासून पिंपरी चिंचवड महापालिका तसेच अन्य काही ग्रामपंचायत नगरपरिषद हद्दीतून रासायनीच सांडपाणी थेट नदीपात्रात मिसळले जात आहे. इंद्रायणी नदीपात्रामध्ये सांडपाणी मिसळल्याने नदीला अक्षरशः गटाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा स्वतंत्र विभाग आहे. मात्र रासायनिक सांडपाणी सोडले जाण्याचे प्रमाण महापालिका हद्दीतून वाढले तरी हे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ काहीच उपाययोजना करत नसल्याचे चित्र आहे. चिखली, कुदळवाडी, तळवडे, मावळ भागातील ग्रामपंचायत, नगरपंचायत यासारख्या भागांमधील औद्योगिक विभागातून येणारे पाणी तसेच घरगुती सांडपाणी यावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नसल्यानेच आळंदीमध्ये थेट इंद्रायणीला गटाराचे स्वरूप आले आहे.
मध्यंतरी आळंदी नगरपरिषदेचे नगरसेवक, नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे स्वतः महापौर रवी लांडगे यांना भेटून इंद्रायणी प्रदूषणाबाबत चर्चा केली. पालिका हद्दीतून होणारे सांडपाणी मिश्रणाबाबत मात्र आळंदीकरांना कोणतेही निराकरण महापौर तसेच महापालिका अधिकाऱ्यांकडून झाले नाही.
