जर्मनीत संत मूर्ती प्रतिष्ठापनेचा मुख्यमंत्र्यांकडून गौरव

आळंदी, ता. २१ : जर्मनीतील किर्चहेम येथील विठ्ठलधाम मंदिरात दरवर्षी हजारो परदेशी नागरिक भेटी देतात. आता ते संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम महाराज यांचेही दर्शन घेतील. वारकरी संप्रदाय अवघ्या जगाचे आकर्षण आहे. दोन्ही संतांच्या मूर्ती प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर वारकरी संप्रदायाचा प्रचार प्रसार अनेक देशांमध्ये आपोआप होणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर जर्मनीतील रेनबोल्डशॉसर स्ट्रासे किर्चहेम येथील विठ्ठलधाम मंदिरात संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या मूर्तीची रविवारी प्रतिष्ठापना केली. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आळंदी आणि देहू देवस्थानच्या गौरव पर एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित केला आहे. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, ‘‘अक्षय तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर दोन्ही संतांच्या मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. जागतिक प्रचार प्रचारासाठी हा उपक्रम अतिशय महत्त्वाचा आहे. यासाठी आळंदी आणि देहू देवस्थाने या मूर्ती भेट स्वरूपात दिल्या. महाराष्ट्रातील सरकारने वारकऱ्यांसाठी पालखी मार्गाची निर्मिती केली. हरितवारी निर्मलवारी अशा अनेक उपक्रम राबवते. आता जागतिक पातळी सुद्धा आमच्या वारकरी संतांचा गौरव होत आहे, हा निश्चितच अभिमानास्पद क्षण आहे. त्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या सर्वांचे मनापासून अभिनंदन व आभार मानतो.’’
