आळेफाटा येथे पुणे- नाशिक महामार्गाची दुरवस्था

आळेफाटा, ता. २५ ः आळेफाटा (ता. जुन्नर) हद्दीत पुणे- नाशिक महामार्गाची खड्ड्यांमुळे दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यावर मोठ्याप्रमाणात खड्डे पडल्याने अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हे खड्डे तत्काळ बुजविण्याची मागणी केली आहे.
पुणे- नाशिक महामार्गावरील चौदा नंबर ते आळे खिंडीपर्यंत रस्त्याची दुरवस्था झाली असून, गेल्या काही दिवसांपासून पडत असलेल्या संततधार पावसामुळे पुणे- नाशिक महामार्गावर मोठे खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचत असल्याने वाहनचालकांना खड्ड्यांचा अंदाज येत नाही. वेगाने येणारी वाहने या खड्ड्यांमध्ये आदळून वारंवार अपघात होत आहेत. खड्डे चुकविताना वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
या महामार्गावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असून, या ठिकाणी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे विशेष करून दुचाकी वाहन चालकांना मनकेदुखीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे खड्डे तत्काळ बुजवावेत, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.