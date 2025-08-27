ज्ञानराज पथसंस्थेकडून १२ टक्के लाभांश
आळेफाटा, ता. २७ : आळे (ता. जुन्नर) येथील ज्ञानराज ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेच्या वतीने सभासदांना १२ टक्के लाभांश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ज्ञानराज पतसंस्थेची ३७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप वाव्हळ यांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. या प्रसंगी संस्थेचे संस्थापक रामदास वाव्हळ, माजी अध्यक्ष नेताजी डोके, संस्थेचे माजी अध्यक्ष व बाजार समितीचे उपसभापती प्रीतम काळे, संस्थेचे उपाध्यक्ष समीर टकले, सचिव जावेद मोमीन, सहसचिव गणेश शिंदे, खजिनदार राजेंद्र वनारसे, संतोष राहिंज, विठ्ठल जाधव, समीर आतार, अमित राहिंज, इम्रान मणियार, सचिन लाड, सुरेश वाव्हळ, सुप्रिया शिरतर, सुनिता भालेराव, व्यवस्थापक लक्ष्मण औटी आदी उपस्थित होते.
याप्रसंगी संस्थेच्या वतीने सभासदांना १२ टक्के लाभांश व दीपावली भेट वस्तु देण्यात येणार असून, संस्थेच्या ठेवी २९ कोटी आहेत, तर गुंतवणूक १३ कोटी ६० लाख व खेळते भागभांडवल ३८ कोटी आहेत व नफा ३० लाख रुपयांचा झाला आहे आणि संस्थेचा ऑडिट वर्ग ‘अ’ आहे. संस्थेमध्ये वीज बिल स्वीकृती केंद्र, सोनेतारण कर्ज सुविधा, सभासदांचा अपघात विमा १ लाख रुपयांचा आहे. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रशांत सोनवणे यांनी केले, तर प्रास्ताविक संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर वाव्हळ यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.