आळे येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात पाळीव कुत्रे जखमी
आळेफाटा, ता. २७ : आळे (ता.जुन्नर) येथील दोन शेतकऱ्यांच्या पाळीव कुत्र्यांवर बिबट्याने हल्ला करून जखमी केल्याची घटना मंगळवारी (ता. २६) रात्रीच्या सुमारास घडली.
शेरी मळ्यात राहात असलेले वसंत कुऱ्हाडे व याच परिसरात राहात असलेले जनार्दन हुलवळे या दोन शेतकऱ्यांच्या पाळीव कुत्र्यांवर बिबट्याने हल्ला करून गंभीर जखमी केले आहे. तसेच त्यांच्या गायींच्या गोठ्यात बिबट्या शिरला असता कुऱ्हाडे यांनी आरडाओरड केल्याने बिबट्याने या ठिकाणाहून पळ काढला. दरम्यान, आळे परिसरातील शेरीमळा, कोळवाडी, संतवाडी, शेळकेमळा, आगरमळा, लवनमळा या परिसरातील ग्रामस्थांना दररोज बिबट्याचे दर्शन होत आहे. तर बिबट्याने अनेक पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करून ठार केले आहेत. सध्या सोयाबीनची खुरपणी सुरू असून महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणावर दिवसभर शेतातच काम करत असतात. आजूबाजूला उसाचे क्षेत्र अधिक असल्याने बिबट्यांना लपण्यासाठी जागा उपलब्ध असून हे बिबटे आपले खाद्य शोधण्यासाठी बाहेर पडत असतात. त्यामुळे ते कधीही मनुष्यावर हल्ला करू शकतात, अशी भीती परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये आहे. तरी येथे वनविभागाने पिंजरा लावावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
