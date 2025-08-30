आळेफाटा उपबाजारामध्ये कांदा १७० रुपये १० किलो
आळेफाटा, ता.३० : जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा येथील उपबाजारात शुक्रवारी (ता. २९) कांद्याच्या १७ हजार ५८४ पिशव्यांची आवक झाली. बाजारात एक नंबर गोळा कांद्यास दहा किलोला १७० रुपये बाजारभाव मिळाला आहे, अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे देण्यात आली.
बाजारात एक नंबर कांद्यास दहा किलोस १५० ते १६० रुपये बाजारभाव मिळाला तर दोन नंबर कांद्यास १४० ते १५०, तीन नंबर गोल्टी कांद्यास १२० ते १३०, चार नंबरच्या बदला, चिंगळीस ३० ते १०० तर हलक्या कांद्यास १२० ते १४० रुपये बाजारभाव मिळाला.
दरम्यान कांद्याला उत्पादन खर्चाएवढाही बाजार भाव मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे .सध्या कांद्याला ८ ते १५ रुपये प्रतिकिलो दर मिळत असून यामधून उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. इंधनाचे भरमसाट वाढलेले बाजारभाव, मजुरी, मशागत या खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. रासायनिक खते तसेच औषधाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने उत्पादन खर्चात गेल्या वर्षीच्या तुलनेने दुप्पट वाढ झाली आहे. यामुळे कांदा विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
