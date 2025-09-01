बोरीत शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या खजुराची लागवड
आळेफाटा, ता.१ : बोरी खुर्द (ता.जुन्नर) येथील गणेश भाऊ शेटे यांनी पारंपरिक पिकास फाटा देत एक एकरमध्ये खजुराची लागवड केली आहे. त्यांनी गुजरात येथून आणलेली बार्ही वाणाची सुमारे ७६ मादी व पाच नर रोपे लावली आहेत. या नव्या प्रयोगासयाठी त्यांनी पाच लाख रुपये खर्च केले आहेत. खजुराचे साडेतीन वर्षांनंतर उत्पादन सुरू होऊन त्याद्वारे त्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळणार आहे.
शेटे खजुराची शेती करण्याचे ठरविल्यानंतर जालना येथे जाऊन पीक पद्धतीचा अभ्यास केला. त्यासाठी कोणकोणती औषधांची फवारणी तसेच खते कोणती वापरतात, पिकाला लागणाऱ्या उष्ण तसेच कोरड्या हवामानाचा अभ्यास केला.
दरम्यान, आळे तसेच संतवाडी, राजुरी, बोरी बुद्रुक, बोरी खुर्द या भागात प्रगतशील शेतकऱ्यांनी खजूर लागवड केली आहे.
खजुराची लागवड होणारी ठिकाणे
इराक, इराण, सौदी अरेबिया आणि इजिप्त
राजस्थान, तमिळनाडू, केरळ, गुजरात
अशी केली लागवड
१. एक एकरामध्ये एक ट्रॉली शेण खत पांगविले
२. २० बाय २१ फुटांच्या अंतरावर ३ बाय ३ चा जेसीबीच्या सहाय्याने खड्डे घेतले
३. शेणखत सुपर दाणेदार निंबोळी पेंड ही खते टाकून खड्डा भरून घेतला
४. गुजरातहून आणलेली रोपांची लागवड केली
गणेश शेटे यांच्या खजुराच्या रोपांना सुमारे तीन ते साडेतीन वर्षांनंतर फळे लगडणार आहेत. खजुराचे झाड ६० ते ७० वर्षे टिकतात त्यामुळे त्यांना यामधून चांगल्या प्रकारे नफा मिळणार आहे.
- राजश्री नरवडे, कृषी अधिकारी
गुजरात राज्यातून खजुराचे प्रति रोप चार ते पाच हजार रुपये दराने आणली आहेत. ३० रोपांमागे एक नराचे रोप लावतात. किमान उत्पादन यायला तीन वर्ष लागतात. खजुरासाठी शासनाने कोणतेच अनुदान नाही. कारण हे पीक आपल्या भागातील नाही आणि भविष्यात जर हा प्रयोग यशस्वी झाला तर हमखास उत्पन्नाचे साधन बनले.
- गणेश शेटे, प्रगतशील शेतकरी
