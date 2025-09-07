आळेफाटा परिसरात पारंपरिक मिरवणुका
आळेफाटा, ता. ७ ः आळेफाटा (ता. जुन्नर) परिसरातील आळे, राजुरी, बोरी बुद्रूक, साळवाडी, जाधववाडी, भोर वाडी, कांदळी वडगाव, उंचखडक, लवणवाडी, वडगाव आनंद, कोळवाडी, संतवाडी, नगदवाडी या गावातील सार्वजनिक मंडळांनी, तसेच घरगुती गणरायाचे उत्साहात विसर्जन करण्यात आले.
राजुरी येथील धर्मवीर संभाजी राजे गणेश मंडळ, तसेच सुतार आळीचा विजय गणेश मंडळ, बाजारपेठचा गणपती, सुयोग्य गणेश मंडळ, हातवळण येथील शिवशक्ती गणेश मंडळ, पंचरंगी भावकीतील गणेश मंडळ आदींनी दुपारी पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात विसर्जन मिरवणुका काढल्या होत्या. सर्वच मंडळांच्या मिरवणुका शांततेत पार पडल्या. राजुरी येथील उंचखडक येथील भैरवनाथ पाझर तलावात मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. आळेफाटा येथील गणेश मंडळांनी पिंपळवंडी येथील नदीत विसर्जन केले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आळेफाटा येथील पोलिस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
