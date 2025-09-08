बराखीत साठवलेला कांदा सडला
आळेफाटा, ता.८ : आळेफाटा (ता. जुन्नर) परिसरात बराखीत साठवलेला कांदा सडू लागला आहे. यामुळे उर्वरित कांदा मिळेल त्या भावात विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील आळेफाटा, वडगाव आनंद, आळे, संतवाडी, कोळवाडी, राजुरी, बोरी बुद्रुक, साळवाडी, जाधववाडी, भोरवाडी या गावांमधील बहुतेक शेतकरी कांद्याचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेत असतात. शेतकऱ्यांनी गेल्यावर्षी लाखो रुपये खर्चून कांदा बियाणे विकत घेतले. त्यातच त्यावेळेस अवकाळी पावसाचा जोराचा फटका बसल्याने रोपेही वाया गेली होती.
दरम्यान, मार्च, मे महिन्यात कांदा काढत असताना अवकाळी पाऊस झाला होता. या पावसाने अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा भिजला होता व कांदा बराखीत साचून ठेवला होता. परंतु हा कांदा तीन महिन्यांतच बराखीत सडू लागला आहे. काही शेतकऱ्यांच्या बराखीत असलेल्या कांद्याला मोड आले आहेत. कांद्याच्या पीक घेण्यासाठी बियाणे, खते, औषधे, लागवड, काढणी यासाठी मोठा खर्च येत आहे. सध्या कांद्याला जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा या ठिकाणी झालेल्या मोढयांत एक नंबर सुपर गोळा कांद्यास दहा किलोस १६० ते १७१ रुपये बाजारभाव मिळाला होता. एक नंबर कांद्यास १५० ते १६० बाजारभाव मिळाला आहे. यातून उत्पादन खर्च देखील वसूल होणार नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहे.
