प्रस्तावित साखर कारखान्याबाबत राजुरीकरांचे पवार यांना निवेदन
आळेफाटा, ता.१७ : राजुरी (ता. जुन्नर) येथे होत असलेल्या जुन्नर शुगर लिमिटेड या प्रस्तावित साखर कारखान्यास येथील शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून, याबाबतचे निवेदन राजुरीकरांनी मंगळवारी (ता.१६) माजी केंद्रीयमंत्री शरद पवार यांना दिले. पवार यांच्यासमोर ग्रामस्थांनी कारखान्यामुळे होणाऱ्या समस्या मांडल्या.
राजुरीत होत असलेल्या जुन्नर शुगर लिमिटेड या प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करण्यासाठी पवार यांना पुणे येथील त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन माजी सभापती दीपक औटी, ग्राहक पंचायतीचे बाळासाहेब औटी, शरदचंद्र पतसंस्थेच्या अध्यक्ष एम.डी.घंगाळे, गणेश सहकारी दूध संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष औटी, मुरलीधर औटी, चंद्रकांत जाधव, सुरेश औटी, अनंतराव गटकळ, प्रमोद औटी, रमेश औटी, नरेंद्र गटकळ, रामदास औटी, उमेश औटी, सचिन औटी, शरद औटी, शिवाजी औटी, संतोष औटी, समीर औटी, संतोष औटी, सुनील औटी आदी ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत देण्यात आले.
दरम्यान, कारखान्यामुळे होणारे वायू, जल तसेच ध्वनी प्रदूषणामुळे दुर्गंधी पसरणार आहे. यामुळे आरोग्यास धोका निर्माण होणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या श्रोत्यांमध्ये प्रदूषण आहेत. त्याचबरोबर परिसरातील बागायती क्षेत्रही बाधित होणार असल्याचे ग्रामस्थांनी शरद पवार यांना सांगितले.
