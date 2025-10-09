बिबट प्रश्नावर उपाययोजना करा
आळेफाटा, ता. ९ : जुन्नर तालुक्यात दिवसेंदिवस बिबट्याचे हल्ले वाढत चालले असल्याने आमदार शरद सोनवणे यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांवर चर्चा केली.
दिवसेंदिवस बिबट्याचे हल्ले वाढतच चालले असल्याने तालुक्याचे आमदार सोनवणे यांनी पुणे या ठिकाणी जिल्हाधिकारी डुडी यांची भेट घेऊन तालुक्यात बिबट्याच्या वावर मोठ्या प्रमाणावर वाढतच चालला असून प्रशासनाने यावर उपाययोजना कराव्यात, यासाठी विविध विषयांवर चर्चा केली. त्यामध्ये बिबट्याची नसबंदी करावी, तालुक्यात भारनियमन मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने शेतकऱ्यांना रात्री अपरात्री शेतातील पिकांना जीव मुठीत धरून पाणी भरावे लागत आहे. त्यामुळे दिवसा थ्री फेज वीज द्यावी, बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे दिवसेंदिवस यामध्ये कित्येक शेतकऱ्यांना आपला प्राण गमवावा पण लागला आहे. वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे येथील नागरिक संतप्त होत आहे. त्यामुळे वनविभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्याने या रोषालासुद्धा सामोरे जावे लागत आहे. बिबट्याचे वाढते हल्ले रोखण्यासाठी शासनाने वनविभागाच्या माध्यमातून जनजागृती व इतर गोष्टीच्या माध्यमातून जागृत जरी करत असले तरी खऱ्या अर्थाने या गोष्टीचा बंदोबस्त करण्याची वेळ आता आली आहे. बिबट्यांची नसबंदी अथवा त्याच्यासाठी आरक्षित जागा अशा अनेक गोष्टींच्या माध्यमातून मानव वस्ती सुरक्षित करण्याची गरज आता भासू लागली असल्याचे आमदार सोनवणे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.