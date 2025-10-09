घरफोडी करणाऱ्या परजिल्ह्यातील अट्टल टोळीस पोलिसांकडून अटक
पुणे, ता. ९ ः नळावणे (ता. जुन्नर) परिसरात घरफोडी करणाऱ्या परजिल्ह्यातील अट्टल टोळीस आळेफाटा पोलिसांनी अटक केली आहे.
आळेफाटा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विश्वास जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १७ फेब्रुवारी सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास नळावणे येथील बबन दामोदर देशमुख हे कामानिमित्त मुंबई येथे गेलेले असताना चोरट्यांनी त्यांच्या राहत्या घराच्या दरवाजाचा कडी कोयंडा कापून सुमारे ६० हजार रुपये किमतीच्या चांदीच्या वस्तू, तसेच घड्याळे चोरून नेली. याबाबत देशमुख यांनी आळेफाटा पोलिस ठाण्यामध्ये चोरीची फिर्याद दिली होती.
आळेफाटा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील वाढत्या घरफोडीच्या गुन्ह्यातील आरोपींचा शोध घेत असताना गुन्हे शोध पथकाने घटनास्थळ परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे व गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळवली. या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी विजय भगवान गोडे (रा. तिरडे, ता. अकोले, जि. अहिल्यानगर) याने केला असल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाल्याने आरोपीस अकोले (जि. अहिल्यानगर) परिसरातून ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे गुन्ह्याच्या अनुषंगाने अधिक तपास केला असता त्याने हा गुन्हा गोरक्षनाथ पंढरीनाथ खोकले (रा. पाचपट्टावाडी, ता. अकोले, जि.अहिल्यानगर), बहिरू भीमा जाधव (रा. कोकणवाडी, ता. अकोले, जि. अहिल्यानगर) यांच्या मदतीने केला असल्याची कबुली दिली. त्यानंतर सर्वांना ताब्यात घेऊन चोरलेला मुद्देमाल हा विजय गोडे याच्या घरी लपवून ठेवलेली चांदीची भांडी, चांदीचे पायातील जोडवी, चांदीचे गणपती पेंडल, हातातील मनगटी घड्याळे असा ४४ हजार रुपये व गुन्ह्यात वापरलेली स्प्लेंडर प्लस मोटार सायकल असा एकूण एक लाख १४ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
ही कारवाई पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.