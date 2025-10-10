हातचलाखीने सोनसाखळी चोरणारा दुसरा अटकेत
आळेफाटा, ता. १० : मराठा आंदोलन रॅली (ता. २८ ऑगस्ट २०२५) दरम्यान हातचलाखीने सोनसाखळी चोरणाऱ्यास आणखी एकास आळेफाटा पोलिसांनी बेल्हे (ता. जुन्नर) येथून अटक केली आहे. त्याच्याकडून दोन लाख २० हजार रुपयांच्या दोन दोन तोळे वजनाची सोनसाखळी जप्त करण्यात आली आहे.
राहुल अंबादास पवार (रा. पाथर्डी, जि.अहिल्यानगर) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. तर आळेफाटा येथील महेंद्र किसन कुऱ्हाडे यांनी फिर्याद दिली होती. दरम्यान, यापूर्वी अभिजित शरद पवार (रा. नवगन राजुरी, जि. बीड) यास अटक केली आहे, त्याच्याकडून ५२ ग्रॅम वजनाच्या सोन्याच्या तीन साखळ्या जप्त करण्यात आला होत्या. याप्रकरणी वडगाव आनंद येथील शशिकांत नामदेव देवकर यांनी फिर्याद दिली होती. आरोपी राहुल पवार हा बेल्हे परिसरात येणार असल्याची खात्रीशीर बातमी मिळाल्याने आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिस गुन्हे शोध पथक हे तत्काळ बेल्हे परिसरात जाऊन सापळा रचून अत्यंत शिताफीने आरोपीला अटक केली. ही कामगिरी पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अप्पर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, विभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील, स्थानिक गुन्हे शाखेचे अविनाश शिळीमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक विश्वास जाधव यांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे सुनील गिरी, विनोद गायकवाड, पंकज पारखे, अमित माळुंजे, नवीन अरगडे, ओंकार खुणे, गणेश जगताप, प्रशांत तांगडकर, सखाराम जुंबड यांनी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.