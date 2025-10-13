कालव्याच्या गळतीमुळे पिकांचे नुकसान
आळेफाटा, ता. १३ ः पिंपळगाव जोगा कालव्यामधून होत असलेल्या गळतीमुळे, तसेच पावसामुळे झालेल्या शेतमालाच्या नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आळेफाटा, वडगाव आनंद येथील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे, तसेच पिंपळगाव जोगा कालव्याच्या गळतीमुळे कालव्याच्या बाजूला असलेल्या शेतांमध्ये पाणी साचल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. प्रशासनाने अद्याप नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामेही केले नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भाचे निवेदन कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या उपविभागीय कार्यालयास दिले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपळगाव जोगा कालव्याचे अस्तरीकरण निघालेले असून, या कालव्याला ठिकठिकाणी गळती होत आहे. कालव्याच्या कडेला असलेल्या शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचत असल्याने या शेतामधील पिके पूर्णपणे सडून वाया गेलेली आहेत. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यातच पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसामुळे पावसाचे पाणीही मोठ्या प्रमाणावर शेतांमध्ये साचले असल्याने नुकसानीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कालव्याची लवकरात लवकर दुरुस्ती करून अस्तरीकरण करण्यात यावे. ज्या- ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे, त्यांचे पंचनामे करून भरपाई देण्यात यावी, अन्यथा लवकरच आळेफाटा (ता. जुन्नर) या ठिकाणी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
शाळेच्या मैदानातही पाणीच पाणी
दरम्यान, आळेफाटा येथे पिंपळगाव जोगा कालव्याला मोठ्या प्रमाणावर गळती होत आह. हे पाणी कालव्याच्याच बाजूला काही फुटांच्या अंतरावर शिवछत्रपती विद्यालय व जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळेच्या मैदानात जाऊन मोठ्या प्रमाणावर साचते. त्यामुळे आरोग्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी पालकांनी केली आहे.
