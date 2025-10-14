आळेफाटा येथील शाळेजवळ कचऱ्याचे ढीग
आळेफाटा, ता. १४ ः आळेफाटा (ता. जुन्नर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेजवळ दररोज रात्री अज्ञात व्यक्ती कचरा टाकत असल्याने परिसरात दुर्गंधी सुटली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
आळेफाटा येथे मोठी बाजारपेठ असून, येथील काही नागरिक रात्रीच्या वेळी कालव्याच्या कडेला, तसेच कालव्यातही कचरा टाकत आहेत. ग्रामपंचायत हद्दीतील कचरा गोळा करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा (घंटागाडीची) सोय असतानाही या ठिकाणी कचरा टाकला जात आहे. तसेच, ज्या ठिकाणी हा कचरा साठत आहे, त्याच्या काही फुटांच्या अंतरावर शिवछत्रपती विद्यालय व जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेत पहिली ते दहावीपर्यंतचे जवळपास ६०० ते ७०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शाळेत प्रवेश करताना विद्यार्थ्यांना दररोज नाकाला रुमाल लावूनच प्रवेश करावा लागत आहे.
येथील ग्रामपंचायतीच्या वतीने या ठिकाणी कचरा टाकू नये असा सूचनाफलकही लावण्यात आला आहे. मात्र, तरीही नागरिक याठिकाणी कचरा टाकतात. कचरा टाकण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. जे नागरिक कचरा टाकत आहेत, त्यांच्यावर ग्रामपंचायतीने कडक कारवाई करावी, अशी मागणी विद्यार्थी, ग्रामस्थांसह विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक सुरेश गडगे यांनी केली आहे.
07185
