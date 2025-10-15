चाळकवाडी टोलनाक्यावर स्थानिकांकडूनही टोलवसुली
आळेफाटा, ता. १५ ः चाळकवाडी (ता. जुन्नर) येथील टोलनाक्यावर स्थानिक वाहनचालकांकडून टोलवसुली केली जात असल्याने ग्रामस्थ व वाहनचालकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
पुणे- नाशिक महामार्गावर असलेला चाळकवाडी टोलनाक्यावर छोट्या वाहनांना १२० रुपये टोल आकारला जात होता, मात्र यामध्ये १ एप्रिलपासून यामध्ये १५ रुपयांची टोलवाढ वाढ केली आहे. या टोलवर स्थानिक नागरिकांना आधारकार्ड दाखवून टोल सवलत दिली जात होती. टोल वसुलीवरून स्थानिक नागरिकांबरोबर अनेकवेळा वादविवाद झाले आहेत. हे वादविवाद टाळण्यासाठी टोल प्रशासनाकडून स्थानिक नागरिकांना पास पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर टोलप्रशासनाकडून २०० रुपये व गाडीचे कागदपत्रे घेऊन एक वर्षासाठी पास दिला जाईल, असे सांगितले. त्यानंतर सुमारे तीन हजारांहून अधिक लोकांकडून प्रत्येकी २००० रुपये, आधारकार्ड व गाडीची कागदपत्रे देण्यात आली. तसेच, ज्यांच्याकडे फास्टॅग नाही त्यांना ५०० ते ७०० रुपये खर्च करून फास्टॅग काढण्यास सांगण्यात आले. मात्र, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा पास दिला नाही. याउलट तुमच्या फास्टॅगवरून शून्य रुपये टोल कापला जाईल, असे सांगण्यात आले. फास्टॅग काढल्यानंतर कागदपत्रे देऊनही स्थानिक नागरिकांच्या फास्टॅगमधून टोल कापला जात आहे.
पावती न दिल्याच्या तक्रारी
याबाबत अनेक स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी केल्या आहेत. स्थानिक नागरिकांचे २०० रुपये घेऊन त्याची कुठलेही पावती दिली जात नसल्याच्या नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत. फास्टॅगमधून कापले गेलेले पैसे परत मागण्यासाठी गेले असता नॅशनल हायवेकडून पैसे घ्या, अशी टोलवाटोलवी करून उद्धटपणे उत्तरे दिली जातात. स्थानिक नागरिकांना टोल फ्री असतानाही पैसे का घेतले जातात? असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. टोल प्रशासनाकडून स्थानिक नागरिकांसाठी स्वतंत्र सॉफ्टवेअर बसविण्यासाठी हे पैसे घेतले जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, स्वतंत्र सॉफ्टवेअर बसविण्याची जबाबदारी कुणाची? असा संतप्त सवाल वाहनधारकांनी केला आहे.
