आळे येथे दोन गटांत जोरदार हाणामारी
आळेफाटा, ता. १८ : आळे (ता. जुन्नर) येथे दोन गटांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली. दोन्ही गटांनी परस्परांच्या विरोधात दिलेल्या फिर्यादीवरून आळेफाटा पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान पोलिसांनी ११ जणांना अटक केली असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक विश्वास जाधव यांनी दिली.
आळे गावामध्ये गुरुवारी (दि. १६)रात्री साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास दोन गटांमध्ये बेकायदा जमाव जमवून दगडफेक व कोयत्याचा वापर करून जोरदार हाणामारी झाली होती. त्यानंतर खलीत गुलाम गौस बेपारी (वय ५८) व ऋषिकेश संजय कुऱ्हाडे यांनी एकमेकांच्या विरोधामध्ये फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी आकाश शिंदे, सौरभ कोल्हे, शुभम पानसरे, प्रतीक शिंदे, कार्तिक शिंदे व इतर, तसेच खलीद अहमद गुलामगौस बेपारी, एजाज गुलाम गौस बेपारी, इम्तियाज अहमद एजाज बेपारी, फैजल निसार कुरेशी, मुस्ताफिक अलीम सौदागर, मोहम्मद खलीद बेपारी, एकतेदार खलिल बेपारी, महंमद साले खलिद बेपारी आदींवर गुन्हे दाखल केले.
दरम्यान, अटक केलेल्यांना जुन्नर न्यायालयासमोर हजर केले असता त्यांना २० तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. घटनास्थळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी भेट दिली. कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा कडक इशारा यावेळी देण्यात आला.
