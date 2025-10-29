आळेफाटा- आणे रस्त्यावर गतिरोधक टाका
आळेफाटा, ता. २९ ः आळेफाटा ते आणे (ता. जुन्नर) या रस्त्यावर दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहेत. हा रस्ता मृत्यूचा सापळा बनला असून, या रस्त्यावर ज्या ठिकाणी गावे आहेत, अशा ठिकाणी गतिरोधक टाकण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
अहिल्यानगर- कल्याण राष्ट्रीय महामार्गावर आळेफाटा ते आणे या दोन गावांमधील अंतर सुमारे २५ किलोमीटर आहे. या मार्गावर दररोज अपघात होण्याचे नित्यनेमाचे झाले आहे. या दोन प्रमुख गावांमध्ये आळेगाव, लवणवाडी, राजुरी, गुंजाळवाडी बेल्हा, गुळंजवाडी, आणे ही गावे आहेत.
या रस्त्यावर दररोज अनेक लहान मोठे अपघात होत आहेत. गुळंचवाडी येथे १९ जुलै २०२४ रोजी अंत्यविधीचा कार्यक्रम उरकून बाहेर पडत असताना आणि गावावरून आलेल्या एका भरधाव ट्रकने जमावास धडक देऊन झालेल्या भीषण अपघातात पाच जणांचा दुर्दैवी अंत झाला. त्यानंतर येथील स्थानिक ग्रामस्थांनी या ठिकाणी गतिरोधक टाकावा, या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. मात्र, अद्यापही या ठिकाणी गतिरोधक टाकण्यात आलेले नाही. तसेच, राजुरी येथील गणेश दूध संस्थेजवळ धोकादायक वळण आहे. याठिकाणी बसस्थानक असल्याने येथे नेहमीच गर्दी असते. त्यामुळे येथे वारंवार अपघात होत असतात. लवणवाडी येथे गेल्या महिन्यात एका तरुणाला अज्ञात वाहनाने धडक देऊन गंभीर जखमी केले आहे. त्यामुळे आळेफाटा ते आणे हा रस्ता मृत्यूचा सापळा बनत चालला आहे.
वाहनांचा वेग कमी होईल
दरम्यान, आणे घाट उतरून येणाऱ्या वाहनांचा वेग जास्त असतो. वेग जास्त असल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढत आहे. वाहनांच्या प्रचंड वेगामुळे वेग कमी होण्यासाठी गतिरोधक टाकणे महत्त्वाचे आहे. गतिरोधक टाकल्याने वाहनांचा वेग निच्छित कमी होईल व अपघाताचे प्रमाण कमी होईल, असे नागरिकांचे मत आहे.
