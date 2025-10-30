पुणे
कोळवाडीच्या सरपंचपदी ललिता पारवे
आळेफाटा, ता. ३० ः कोळवाडी (ता. जुन्नर) ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी ललिता पारवे यांची निवड झाली. अतीशा कुऱ्हाडे यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त जागेसाठी निवडणूक घेण्यात आली. सरपंच पदासाठी ललिता पारवे व कल्पना गाढवे या दोघींचे अर्ज आले होते. कोणीही माघार न घेतल्यामुळे मतदान घेण्यात आले. या वेळी ९ पैकी ६ मते पारवे यांना तर गाढवे यांना ३ मते मिळाली. मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. निवडणूक अधिकारी म्हणून मंडळ अधिकारी दादाभाऊ काळे यांनी काम पाहिले. तर सहाय्यक अधिकारी म्हणून ग्रामसेवक पुनम चव्हाण, तलाठी विशाल मुंगळे यांनी काम पाहिले, अशी माहिती उपसरपंच विशाल कुऱ्हाडे यांनी दिली. निवडीनंतर उपस्थित ग्रामस्थांच्या वतीने नवनिर्वाचित सरपंच पारवे यांचा सत्कार करण्यात आला.