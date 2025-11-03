आळेफाटा येथे कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर

आळेफाटा, ता. ३ ः पुणे- नाशिक व अहिल्यानगर- कल्याण या दोन राष्ट्रीय महामार्गावरील मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या आळेफाटा (ता. जुन्नर) या ठिकाणी रस्त्याच्याकडेला कचऱ्याचा ढीग साठला आहे. बेजबाबदार नागरिक मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक पिशव्यांसह घनकचरा टाकत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे.
पुणे- नाशिक व अहिल्यानगर- कल्याण या दोन राष्ट्रीय महामार्गावरील मध्यवर्ती आळेफाटा शहर असले तरी स्वतंत्र ग्रामपंचायत नाही. आळेफाट्याचा अर्धाभाग आळे तर अर्धा वडगाव आनंद ग्रामपंचायत हद्दीत येतो. आळेफाटा येथे बाजारपेठेची वाढ झाल्याने हॉटेल व्यावसायिक वाढले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी नेहमीच कचऱ्याचा प्रश्न भेडसावतो. त्याचप्रमाणे रहदारीचे प्रमाण ही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र, त्यानुसार कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सोय उपलब्ध नसल्याने रात्रीच्यावेळी अज्ञातांकडून महामार्गाच्या कडेला प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, तसेच पोत्यांमध्ये बांधून कचरा टाकला जात आहे. त्यामुळे तो त्यातच कुजतो, सडतो आणि तेथेच साचून राहतो. तसेच बाजूला असलेल्या ओढ्यात मटण- चिकन व्यावसायिक रोजची घाण टाकत आहे. तीही साचून राहिल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरते. त्यामुळे परिसरातील नागरिक आणि वाहनचालकांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
प्रशासनाने विल्हेवाट लावावी
वाढत्या कचऱ्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याचा धोका वाढल्याने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन करावे. यामुळे महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या वाहनचालक व रहिवाशांकडून रस्त्याच्या कडेला सर्रासपणे कचरा टाकणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरीत आहे.
घंटागाडी असूनही रस्त्याच्याकडेला कचरा
दरम्यान, वडगाव आनंद गावाच्या हद्दीत असलेल्या स्मशान भुमीजवळच काही फुटांच्या अंतरावर अज्ञात व्यक्ती कचरा टाकत असल्याने या कचऱ्याचा त्रास अंत्यविधीला येत असलेल्या नागरीकांना होत आहे. तसेच, आळेगाव, वडगाव आनंद या दोन्हीही गावातील ग्रामपंचायतीच्या वतीने आळेफाटा या ठिकाणी घंटागाडी चालू असून, देखील अज्ञात व्यक्ती रस्त्याच्या कडेला कचरा टाकत आहेत.
