औटीत श्वानामुळे वाचले धनराजचे प्राण
आळेफाटा, ता. ४ : पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथे तेरा वर्षाच्या मुलाचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असताना राजुरी (ता. जुन्नर) येथील धनराज दत्तात्रेय औटी (वय १३) हा विद्यार्थी थोडक्यात बचावला.
धनराज विद्या विकास मंदिर माध्यमिक विद्यालयातून सुटल्यानंतर सोमवारी (ता. तीन) सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास घरी जात होता. त्यावेळी लळईमळा शिवारात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने त्याच्यावर हल्ला केला. मात्र, त्यावेळी पाठीमागून आलेल्या कुत्र्याने बिबट्यावर प्रतिहल्ला चढवला. या प्रतिहल्ल्याने बिबट्याने पळ काढला. यामुळे धनराजचे प्राण वाचले.
धनराज आठवी शिकत आहे. दरम्यान, बिबट्याने जिथे बालकावर हल्ला केला. त्या घटनास्थळी वन विभागाचे अधिकारी विष्णू उचाळे यांनी पाहणी केली व बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावलेला आहे.
दरम्यान, आळेफाटा परिसरात दिवसेंदिवस बिबट्याचे हल्ले वाढतच असून वडगाव आनंद येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेसमोर मंगळवारी (ता. चार) सकाळी बिबट्या फिरताना येथील ग्रामस्थांना दिसला. वनविभागाने या ठिकाणी पिंजरा लावावा, अशी मागणी येथील ग्रामस्थांनी केलेली आहे.
