कांद्याच्या भावामध्ये आळेफाटा येथे घट
आळेफाटा, ता. १० : आळेफाटा (ता. जुन्नर) येथील उपबाजारात रविवारी (ता. ९) कांद्याच्या २० हजार ६० कांदा पिशव्यांची विक्रमी आवक झाली. एक नंबर कांद्यास दहा किलोला १८५ रुपये बाजारभाव मिळाला. आवक वाढल्याने बाजारभावात घट झाली आहे.
बाजारात एक नंबर सुपर गोळा कांद्यास दहा किलोस १७० ते १८५, एक नंबरला १५० ते १७०, दोन नंबरला १३० ते १५०, तीन नंबरला ११० ते १३० तर बदला, चिंगळी कांद्यास ५० ते १०० रुपये बाजारभाव मिळाला, अशी माहिती सभापती संजय काळे, उपसभापती प्रीतम काळे, सचिव रूपेश कवडे व्यवस्थापक दीपक म्हस्करे यांनी दिली.
दरम्यान, दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेला कांदा सडत असल्याने येथील बाजार समितीत शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची आवक झाली. त्यामुळे बाजारभावात प्रतिकिलोमागे एक ते दोन रुपयांनी उतार झालेली दिसून येत आहे.
