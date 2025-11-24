विक्रमी कांदा पिवश्यांची आळेफाटा बाजारात आवक
आळेफाटा, ता.२४ : जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा येथील उपबाजारात रविवारी (ता.२३) १८ हजार ३२९ कांदा पिशव्यांची विक्रमी आवक झाली. यावेळी दहा किलोस कांद्यास २०१ रुपये बाजारभाव मिळाला.
बाजारातील मोढयांत एक नंबर सुपर गोळा कांद्याच्या दहा किलोस १९० ते २०१, एक नंबरला १७० ते १९०, दोन नंबरला १५० ते १७०, तीन नंबरला १३० ते १५० तर बदला, चिंगळी कांद्यास ५० ते १०० रुपये बाजारभाव मिळाला, अशी माहिती सभापती संजय काळे, उपसभापती प्रीतम काळे, सचिव रूपेश कवडे व्यवस्थापक दीपक म्हस्करे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.