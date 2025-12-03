राजुरीत बिबट्या जेरबंद
आळेफाटा, ता. ३ : राजुरी (ता. जुन्नर) येथील आडेवहाळ मळा शिवारात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात बुधवारी पहाटेच्या सुमारास एक बिबट्या जेरबंद झाला आहे.
राजुरी येथील आडेवहाळ मळ्यात दिवसेंदिवस बिबट्याचे दर्शन होत असल्याने या ठिकाणी असलेल्या बिबट्याला पकडण्यासाठी वन विभागाने पिंजरा लावावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी वन विभागाकडे केली होती. या मागणीनुसार नरेंद्र निवृत्ती गटकळ यांच्या शेतावर चार दिवसांपूर्वी पिंजरा लावण्यात आला होता. बुधवारी (ता. ३) पहाटेच्या सुमारास भक्ष्याच्या शोधात असताना बिबट्या पिंजऱ्यात अडकला. वन अधिकारी विष्णू उचाळे यांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने जेरबंद झालेल्या बिबट्याला माणिकडोह येथील बिबट निवारण केंद्रात सोडले आहे. तसेच हा बिबट्या नर जातीचा असून त्याचे वय अंदाजे पाच ते सहा वर्षे असल्याची माहिती दिली. दरम्यान, आळे येथील वन कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या आळे, राजुरी, उंचखडक, कोळवाडी, संतवाडी, वडगाव आनंद या गावांमध्ये असणाऱ्या बिबट्यांना पकडण्यासाठी २० ते २२ पिंजरे लावलेले असून एका आठवड्यात तीन बिबटे जेरबंद करण्यात वन विभागाला यश आलेले आहे. तसेच या परिसरात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे बिबट्याचा वावर जास्त प्रमाणात असून वनविभागाने या ठिकाणी असलेल्या बिबट्यांना पकडण्यासाठी पिंजऱ्यांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
