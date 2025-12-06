आळेफाटा परिसरात कांदा बिजोत्पादन जोमात
आळेफाटा, ता. ६ : आळेफाटा (ता.जुन्नर) परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा बिजोत्पादनासाठी लावलेले कांदे बियाणे भरण्याच्या अवस्थेत आहे. गतवर्षी कांदा बियाण्यांचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा होता. त्यातच अवकाळीमुळे मोठ्या प्रमाणात कांदा रोपांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे कांदा बियाण्यांना सोन्याचा बाजारभाव प्राप्त झाला होता. या पार्श्वभूमीवर अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा बियाणांची मोठ्या प्रमाणात पेरणी झाली.
मागील वर्षी एक हजार रुपयांना मिळणारे कांदा बी पाच हजार रुपयांपर्यंत पोचले होते. त्यातच कंपन्यांकडून आलेल्या बोगस बियाण्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागला होता. या भेसळयुक्त बियाण्यांमुळे ४० टक्के क्षेत्रावर डेंगळे आल्याचे पहावयास मिळत आहे. यंदा कांदा बियाण्यांचे शेत जोमात असून, चांगले उत्पन्न मिळण्याची आशा आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतात बियाणे तयार केले आहे,अशी माहिती रघुनाथ हाडवळे यांनी सांगितली.
कांदा बियाणे तयार करण्यासाठी नैसर्गिक परागीकरण होणे गरजेचे असते. यासाठी मधमाशी हा महत्त्वाचा घटक असतो. अलीकडच्या काळात मधमाशांचे प्रमाण अतिशय कमी झाले आहे. बेसुमार व अतिशय प्रभावी अशा कीटकनाशकांनी मधमाशीचे जीवनचक्र संपुष्टात आले आहे. परागीकरण न झाल्याने कांदा बीजोत्पादन घेणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे.
