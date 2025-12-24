संतवाडी येथे पिंजऱ्यात अडकला
आळेफाटा, ता. २४ : संतवाडी (ता. जुन्नर) येथे वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात बिबट्या जेरबंद झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. २३) रात्री आठच्या सुमारास घडली.
संतवाडी येथील वस्तीवर बिबट्याचा पाळीव प्राण्यांवर वाढलेले हल्ल्यांमुळे ग्रामस्थांनी या ठिकाणी वनविभागाने पिंजरा लावावा, अशी मागणी केली होती, त्यानुसार वन विभागाने विठ्ठल पाडेकर यांच्या शेतात पिंजरा लावला होता. मंगळवारी रात्री आठच्या सुमारास भक्ष्याच्या शोधात असलेला बिबट्या पिंजऱ्यात अडकला. घटनास्थळी ग्रामस्थांच्या मदतीने वन अधिकारी अनिल सोनवणे, कैलास भालेराव यांनी जेरबंद बिबट्याला माणिकडोह येथील बिबट निवारण केंद्रात सोडले आहे. तसेच हा बिबट्या नर जातीचा असून त्याचे वय अंदाजे पाच ते सहा वर्षे असल्याची माहिती वनाधिकाऱ्यांनी दिली.
याच महिन्यात दुसरा जेरबंद
संतवाडी या गावात याच महिन्यात पिंजऱ्यात जेरबंद होणारा दुसरा बिबट्या असून एक बिबट्या मृतावस्थेत आढळून आला होता. या परिसरात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर असून बिबट्याचा वावर जास्त प्रमाणात वनविभागाने या ठिकाणी असलेल्या बिबट्यांना पकडण्यासाठी पिंजऱ्यांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे
7504
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.