आळेफाटा येथे कांदा २५१ रुपये १० किलो
आळेफाटा : ता. २९ : जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा येथील उपबाजारात रविवारी (ता.२८) ३० हजार ९५ कांदा पिशव्यांची या वर्षातील विक्रमी आवक झाली. प्रतवारी होऊन एक नंबर कांद्यास दहा किलोस २५१ रुपये बाजारभाव मिळाला आहे, अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नरचे सभापती संजय काळे व माजी उपसभापती प्रीतम काळे यांनी दिली.
बाजारात एक नंबर नवीन कांद्यास २३० ते २५१ रुपये बाजारभाव मिळाला. तसेच एक नंबर सुपर कांद्यास २१० ते २३० तर दोन नंबर कांद्यास १८० ते २१०, तीन नंबर गोल्टी कांद्यास १६० ते १८० तर बदला कांद्यास ३० ते १०० बाजारभाव मिळाला आहे.
दरम्यान, आठ दिवसांपूर्वी नवीन कांद्याला दहा किलोस ३०० रुपये बाजारभाव मिळाला होता. तोच कांदा रविवारी किलोमागे चार ते पाच रुपयांनी कमी झालेली दिसून येत आहे. सध्या बाजारात नवीन कांदा विक्रीसाठी येत आहे, असे कांदा व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
