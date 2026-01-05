वडगाव आनंद येथे १३० जणांची तपासणी
आळेफाटा, ता. ५ ः वडगाव आनंद (ता. जुन्नर) येथे पार पडलेल्या आरोग्य शिबिरात १३० जणांची मोफत तपासणी करण्यात आली.
मुख्यमंत्री ग्रामसमृद्ध अभियान या अभियानाअंतर्गत वडगाव आनंद ग्रामपंचायतीच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत आरोग्य शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिराचे उद्घाटन आमदार शरद सोनवणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी सरपंच रेलिका जाधव, उपसरपंच गणेश भुजबळ, वैशाली देवकर, ऋषिकेश गडगे, सचिन वाळुंज, गोरक्ष देवकर, प्रदिप देवकर, डॉ. पंजाबराव कथे आदी उपस्थित होते.
या शिबिरामध्ये स्त्री रोग तज्ज्ञ मनिषा गाडेकर, हृदयरोग तज्ज्ञ भिका वाघमोडे, न्यूरो सर्जन सतीश ढेरे, ऑर्थोपेडिक अविनाश पाटील, संजय गाडेकर, डॉ. सचिन डेरे त्याचप्रमाणे पीएससी त्रिभुवन आणि सर्व आशा यांनी या उपक्रमामध्ये विशेष सहभाग घेतला.
