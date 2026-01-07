आळेफाटा येथे कांदा २२१ रुपये दहा किलोबाजारभाव
आळेफाटा, ता. ७ : आळेफाटा (ता. जुन्नर) येथील उपबाजारात मंगळवारी (ता. ६) ३८ हजार ७३५ कांदा पिशव्यांची चालू वर्षातील विक्रमी आवक होऊन प्रतवारीत एक नंबर कांद्यास दहा किलोस २११ रुपये बाजारभाव मिळाला, अशी माहिती जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे व माजी उपसभापती प्रितम काळे, कार्यालय व्यवस्थापक दीपक म्हस्करे यांनी दिली.
आळेफाटा येथे मंगळवारी ३८ हजार ७३५ कांदा पिशव्यांची आवक होऊन एक नंबर नवीन कांद्यास प्रतिदहा किलोस १९० ते २११ रुपये, एक नंबर सुपर कांद्यास १७० ते १९० रुपये, दोन नंबर कांद्यास १५० ते १७० रुपये, तीन नंबर गोल्टी कांद्यास १३० ते १५० रुपये व बदला कांद्यास ३० ते १२० रुपये बाजारभाव मिळाला.
दरम्यान, आठ दिवसांपूर्वी नवीन कांद्याला दहा किलोस २८० रुपये बाजारभाव मिळाला होता. तोच कांदा रविवारी किलोमागे चार ते पाच रुपयांनी कमी झालेला दिसून येत आहे. नविन कांदा काढणी जोरात चालू आहे. त्यामुळे निघालेला कांदा बाजारात विक्री येत असल्याने मार्केटमध्ये कांद्याची आवक दिवसेंदिवस वाढत आहे, असे कांदा व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
