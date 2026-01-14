आळेफाटा येथे कांदा २०१ रुपये १० किलो
आळेफाटा, ता. १४ : आळेफाटा (ता. जुन्नर) येथील उपबाजारात मंगळवारी (ता. १४) ३३ हजार ८०४ कांदा पिशव्यांची आवक झाली. प्रतवारीत दहा किलोस एक नंबर कांद्यास २०१ रुपये बाजारभाव मिळाला, अशी माहिती बाजार समितीचे सभापती संजय काळे, माजी उपसभापती प्रितम काळे, कार्यालय व्यवस्थापक दीपक म्हस्करे यांनी दिली.
आळेफाटा येथे मंगळवारी ३३ हजार ८०४ कांदा पिशव्यांची आवक झाली. प्रति दहा किलोस एक नंबर नवीन कांद्यास १८० ते २०१ रुपये, एक नंबर सुपर कांद्यास १६० ते १८० रुपये, दोन नंबर कांद्यास १४० ते १६० रुपये, तीन नंबर गोल्टी कांद्यास १२० ते १४० रुपये व बदला कांद्यास ३० ते १०० रुपये बाजारभाव मिळाला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.