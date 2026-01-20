वीजपुरवठ्याअभावी पिकांचे नुकसान
आळेफाटा, ता. २० ः आळेफाटा उपविभागीय अंतर्गत आळे (ता. जुन्नर) उपकेंद्राच्या फिडरला दिवसातून पुरेसा वीजपुरवठा होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
आळे, कोळवाडी, संतवाडी, लवणवाडी, राजुरी या गावांची लोकसंख्या ३० हजारांहून अधिक असून, पुरेशा दाबाने विद्युत पुरवठा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आळे फिडरवर रोहित्रांची संख्या २० व राजुरी फिडरवर रोहित्राची संख्या ५७ इतकी आहे. या रोहित्रावर एकूण लोड ८ मेगावॉट क्षमतेपेक्षा जास्त झाला असल्यामुळे राजुरी फिडर पुरेशा दाबाने चालत नाही. दरवर्षी सहा महिने पुरेशा दाबाने विद्युत पुरवठा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
दरवर्षी रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी पुरेशा प्रमाणात २४ तासांत आठ तास विद्युत पुरवठा होत नाही. त्यामुळे महावितरण कंपनीने फेडरवर दोन भाग करून ठराविक रोहित्रांसाठी वीजपुरवठा सोडला जातो. त्यावेळी घरातील वीज बंद असते. त्यामुळे दूध उत्पादकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
बिबट हल्ल्याचा धोका
राजुरी परिसरातील राजुरी, आळे, कोळवाडी, उंचखडक, संतवाडी ही गावे बिबट प्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याने बिबट्याकडून शेळ्या, मेंढ्या, कालवडी अशा अनेक पाळीव प्राण्यांवर हल्ले होत आहे. वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने रात्री- अपरात्री शेतात पाणी भरणे, तसेच रस्त्यावर ये- जा करणे धोकादायक बनले आहे.
तक्रार करायची कोणाकडे?
महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, राजुरी या ठिकाणी असलेल्या विजेच्या समस्या असतील त्या बेल्हे या ठिकाणी सांगाव्यात. बेल्हे कार्यालयाशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की राजुरी गावातील विजेच्या समस्यांबाबत आळे येथील कार्यालयात संपर्क करावा. त्यामुळे तक्रार कोणाकडे करायची, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
