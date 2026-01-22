आळे येथील विद्यार्थ्यांना मोबाईलच्या दुष्परिणामांचे धडे
आळेफाटा, ता. २२ ः आळे (ता. जुन्नर) येथील ज्ञानमंदिर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘मोबाईलच्या अतिवापरामुळे अभ्यासावर होणारे दुष्परिणाम व मानसिक आजार’ या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. सुमन व्यसनमुक्ती व मानसिक आजार उपचार केंद्र, आळेफाटा यांच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमात प्रसिद्ध व्याख्याते संदीप निकम यांनी व्याख्यान दिले.
या प्रसंगी उपस्थित विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना निकम म्हणाले की, ‘‘विद्यार्थ्यांनी मोबाईलचा वापर कमी करावा. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे एकाग्रतेचा अभाव, स्मरणशक्तीवर परिणाम, वेळेचा अपव्यय, थकवा यासारखे दुष्परिणाम होतात. तसेच मानसिक आजारांमध्ये डोळे कमजोर होणे, झोप न लागणे, एकाग्रता कमी होणे, मानसिक ताण, लठ्ठपणा, हृदयविकार आणि काही गंभीर मानसिक समस्या असे आजार होऊ शकतात. यामुळे अभ्यासावर नकारात्मक परिणाम होतो. यावर उपाय म्हणून विद्यार्थ्यांनी वेळेचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांनी मैदानी खेळ व वाचन यांकडे आपला कल वाढवावा.’’ या वेळी ऋषी साबळे, ज्ञानेश्वर ग्रामोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष अजय कुऱ्हाडे, उपाध्यक्ष सौरभ डोके, सचिव डॉ. अर्जुन पाडेकर, खजिनदार अरुण हुलवळे, विद्यालयाचे प्राचार्य संदीप भवारी, उपप्राचार्य सुरेश कुऱ्हाडे आदी उपस्थित होते.
