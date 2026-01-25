ढगाळ हवामानाचा कांदा पिकास फटका
आळेफाटा, ता. २५ : गेल्या आठ दिवसांपासून जुन्नर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात ढगाळ वातावरण तयार होत आहे. त्याचा कांदा पिकाला फटका बसत आहे. निसर्गाच्या लहरी हवामानामुळे कांदा पिकावर रोग व किडींचा प्रादुर्भावात वाढ झाली आहे. फवारणीच्या खर्चात वाढ होताना दिसून येत आहे.
कांदा बियाण्यांचा तुटवडा असल्याने लागवडीचा भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणात झाला होता. त्यातच अवकाळी पावसाचाही कांदा पिकाला फटका बसला होता. मध्यंतरी काही ठिकाणी गारपीट झाल्यानेही कांद्याचे नुकसान झाले. एकंदरीत या वर्षी कांद्याच्या भांडवली खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यातच कांद्याचे बाजारभाव चांगले असल्याने शेतकऱ्यांना या पिकातून चार पैसे मिळतील, अशी अपेक्षा असताना कांद्याचे बाजारभाव दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे दिसून येत असल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत अजून वाढ झाली आहे.
ढगाळ हवामानामुळे कांद्यावर अळी, मावा, तुडतुडे या रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसून येत आहे. त्यातच इंधनाचे बाजारभाव प्रचंड वाढल्याने मशागतीचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. शासनाने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले होते. तेही अद्याप मिळालेले नाही. दरम्यान, आदेश काढून मार्चअखेर शेती कर्जाचा भरणा करण्याची सक्ती करू नये त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट कळण्यास मदत होईल.
ढगाळ हवामानामुळे कांद्यावर मावा, तुडतुडे व किडींचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. औषध फवारणीमुळे भांडवली खर्चात वाढ झाली आहे. इंधनाचे दर वाढल्याने मशागतीचा खर्च वाढला आहे तसेच शेती पिकांना बाजारभाव मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांची पीककर्ज माफ करावीत किंवा मार्चअखेर भरावयाच्या पीक कर्जास शासनाने स्थगिती द्यावी..
- राजू गटकळ, कांदा उत्पादक
गेल्या आठ दिवसांपासून जुन्नर तालुक्यात ढगाळ हवामान तयार होत आहे. याचा कांदा पिकास मोठा फटका बसला आहे. कांद्यावर विविध किडींचा प्रादुर्भाव जास्त वाढल्याने शेतकऱ्यांनी ताबडतोब औषध फवारणी करणे गरजेचे आहे. बुरशीनाशक व कीटकनाशकाची फवारणी केल्यास होणारे कांदा पिकाचे संभाव्य नुकसान टाळता येईल.
- राजश्री नरवडे, कृषी अधिकारी, ता. जुन्नर
