वणव्यामुळे वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात
आळेफाटा, ता. ९ : आळे, राजुरी आणि उंचखडक परिसरातील डोंगरांना अज्ञात व्यक्तींकडून वारंवार लावल्या जाणाऱ्या वणव्यामुळे वन्यप्राण्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. या आगीत होरपळून मोरांचा मृत्यू झाला असून, वनविभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
जुन्नर तालुक्यातील आळे, राजुरी, उंचखडक आणि संतवाडी परिसरातील सुमारे दोन हजार हेक्टर जंगल क्षेत्र सध्या वणव्याच्या विळख्यात आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत दोन ते तीन वेळा अज्ञात व्यक्तींनी डोंगराला आग लावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या आगीत झाडे-झुडपे जळून खाक झाली असून मोर, ससा, हरीण, कोल्हा यांसह विविध पक्ष्यांच्या अधिवासाला मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः आगीत होरपळून मोरांचा मृत्यू झाल्याने निसर्गप्रेमींकडून संताप व्यक्त होत आहे.
उन्हाळ्याची तीव्रता वाढल्याने वनविभागाने वन्यप्राण्यांसाठी पाच हजार लिटर क्षमतेचे पाणवठे तयार केले आहेत. मात्र, प्राण्यांची संख्या पाहता हे पाणवठे अपुरे पडत आहेत. त्यातच वारंवार लागणाऱ्या वणव्यामुळे वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. वनविभागाने या परिसरात गस्त वाढवून वणवा लावणाऱ्यांचा शोध घ्यावा आणि त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.