वडगाव आनंद येथील शाळेत संगणकीय कक्षाचे उद्घाटन
आळेफाटा, ता. १० : पुणे जिल्हा परिषदेकडून मंजूर झालेल्या व वडगाव आनंद (ता. जुन्नर) येथील डी. बी. वाळुंज यांच्या विशेष प्रयत्नातून येथील जि. प. शाळेसाठी एक नवीन वर्गखोली मंजूर करून उभारली असून तिचे उद्घाटन तसेच शालेय व्यवस्थापन समिती, शिक्षक यांच्या प्रयत्नातून वातानुकूलित संगणक कक्ष व त्यामध्ये एकाचवेळी एकूण २६ संगणक उपलब्ध केले असून या वातानुकूलित संगणक कक्षाचे उद्घाटन पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य मंगेश काकडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी पंचायत समितीच्या सदस्या सपना शिंदे, माजी सभापती संगीता वाघ, सरपंच रेलिका जाधव, दत्तात्रेय वाळुंज, संतोष पादिर, नवनाथ वाळुंज, दत्तात्रेय चौगुले, सचिन देवकर, सचिन गाडगे आदी उपस्थित होते.
दरम्यान येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांनी परसबाग तयार केली असून या बागेत विविध प्रकारच्या भाज्या पिकलेल्या असून या परसबागेचे संपूर्ण नियोजन विद्यार्थीच करत असतात, शनिवारी या बागेत पिकविलेल्या भोपळ्यापासून बनवलेल्या भोपाळ गाऱ्याचे मिष्टान्न भोजनाचे आयोजन शिक्षक व शालेय व्यवस्थापन समितीने केले होते. कार्यक्रमाचे आयोजन शाळेतील शिक्षिका छाया डुंबरे, सुनंदा तांबे, सविता खेत्री. गीतांजली बोऱ्हाडे तसेच शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष दत्तात्रेय चौगुले व शिक्षण तज्ज्ञ सदस्य तथा सामाजिक कार्यकर्ते डी. बी. वाळुंज यांनी केले होते.
