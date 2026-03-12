‘शुद्ध दुधासाठी पाश्चरायझेशन तंत्रज्ञानाची गरज’

आळेफाटा, ता. ११ : ‘‘ग्रामीण भागातील शुद्ध दूध थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पाश्चरायझेशन व होमोजिनायझेशन तंत्रज्ञान काळाची गरज आहे. या प्रकल्पामुळे दुधाची गुणवत्ता वाढून तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळतील,’’ असे प्रतिपादन जिल्हा दूध संघाचे संचालक बाळासाहेब खिल्लारी यांनी केले.
येथील गोमाता सहकारी दूध उत्पादक संस्थेच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त नूतन कार्यालय, गोमाता दुग्धालय आणि अद्ययावत पाश्चरायझेशन प्रकल्पाचे उद्घाटन खिल्लारी यांच्या हस्ते झाले, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी विघ्नहर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर, सुरेश गडगे, मंगेश काकडे, नेताजी डोके, अनंतराव चौगुले, उपसरपंच गणेश भुजबळ उपस्थित होते.
संस्थेचे अध्यक्ष गणेश वाघमारे म्हणाले की, संस्थापक कै. भीमाजी गडगे यांनी लावलेल्या या रोपट्याचा आज वटवृक्ष झाला असून, शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या निमित्ताने वासरू मेळावा घेण्यात आला असून विजेत्यांना बक्षिसे देण्यात आली. तसेच मेजर रमेश खरमाळे, डॉ. सदानंद राऊत, अशोक गडगे, रजनी डुंबरे व डॉ. संजय देवकर यांना ‘गोमाता कृतज्ञता पुरस्कार‘ प्रदान करण्यात आला. माजी संचालक व ज्येष्ठ सभासदांचाही यावेळी गौरव करण्यात आला. सचिव अभिषेक कोकाटे यांनी प्रास्ताविक केले, तर अशोक गडगे यांनी आभार मानले.
