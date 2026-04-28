साळवाडी- जांबुत फाटा रस्त्यावर खड्डेच खड्डे

आळेफाटा, ता. २८ : साळवाडी ते जांबुत फाटा या वर्दळीच्या रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. या रस्त्याची प्रशासनाने तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
पुणे- नाशिक महामार्गाला जोडणारा हा मार्ग पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. या मार्गावरून अवजड वाहनांची मोठी वर्दळ असते. मात्र, सध्या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. हे खड्डे चुकवताना वाहनचालकांचे नियंत्रण सुटून अनेक अपघात झाले असून, काहींना प्राणही गमवावे लागले आहेत. केवळ तीन- चार वर्षांपूर्वी झालेल्या या रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वारंवार मागणी करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
08081
