निमगाव सावा येथे नव्या पॉवर हाऊसची मागणी
बेल्हे, ता. ३० : निमगाव सावा (ता. जुन्नर) येथे २२० के. व्ही. क्षमतेचे नवीन पॉवर हाऊस करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जुन्नर तालुकाध्यक्ष पांडुरंग पवार यांनी केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदनाद्वारे ही मागणी करण्यात आली.
निमगाव सावा हे राज्य मार्ग ११२ व जिल्हा मार्ग ९ वर वसलेले जुन्नर, आंबेगाव, शिरुर व पारनेर या तालुक्यांना सीमावर्ती, मध्यवर्ती असणारे बाजारपेठेचे गाव आहे. या परिसरात शिरोली तर्फे आळे, खोडद, रांजणी, पिंपरखेड, पारगाव तर्फे आळे, बेल्हे, आणे, पळसपुर, झापवाडी आदी ३३/११ के. व्ही. क्षमतेची पॉवर हाऊस कार्यान्वित आहेत. या सर्व केंद्राना निमगाव सावा हे गाव मध्यवर्ती आहे.
२२० के. व्ही. क्षमतेचे नवीन पॉवर हाऊस आवश्यक असणारी १० एकर जागा देण्याबाबत निमगाव सावा ग्रामपंचायतीने ठराव केलेला आहे. हे पॉवर हाऊस झाल्यास ४ तालुक्यातील सुमारे ४० ते ५० गावातील ग्राहकांना पुरेशा दाबाने वीज पुरवठा करणे शक्य होणार आहे, असेही पांडुरंग पवार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.