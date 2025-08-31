निमगावसावात उपविभागीय कार्यालयाची मागणी
बेल्हे, ता. ३१ : निमगावसावा (ता. जुन्नर) येथे महावितरणचे उपविभागीय कार्यालय व्हावे, अशी मागणी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी जिल्हा परिषद सदस्य पांडुरंग पवार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवले आहे.
हे गाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील मध्यवर्ती व महत्त्वाची बाजारपेठ असणारे राज्यमार्ग ११२ व प्रमुख जिल्हा मार्ग नऊ यांचे एकत्रीकरण जेथे होते, तेथे वसले आहे. या परिसरात निमगावसावा, बोरी बुद्रूक व बेल्हे येथे महावितरण विभागाची शाखा अभियंता कार्यालये कार्यान्वित आहेत. येथील विद्युत ग्राहकांना नारायणगाव किंवा ओतूर (आळेफाटा) महावितरणच्या कार्यालयात जावे लागते. हे अंतर नारायणगाव २५ कि.मी. व ओतूर ४० कि.मी. अंतरावर आहे. यामुळे ग्राहकांना दूरचा प्रवास करावा लागत असल्याने अडचण होत आहे. येथे उपविभागीय कार्यालय झाल्यास या परिसरातील सुमारे २५ ते ३० ग्राहकांची सोय होणार आहे. दरम्यान, येथे महावितरणचे उपविभागीय कार्यालय होण्याबाबत संबंधितांना योग्य ते आदेश द्यावेत, असेही पवार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
