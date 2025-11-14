बेल्हे ग्रामपंचायतीच्या नूतन इमारतीला मुहूर्त
बेल्हे, ता. १४ : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नूतन इमारत बांधकामाला मुहूर्त मिळाला असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले हे काम मार्गी लागले आहे. नुकतेच येथील ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे भूमिपूजन ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांसह ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.
येथील ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या ग्राम सचिवालयाच्या नूतन इमारतीचे काम, स्थानिक मंडळींच्या मतमतांतरांमुळे गेले अनेक वर्षे रेंगाळले होते. कार्यालयाच्या प्रशस्त अशा नूतन इमारतीसाठी एकूण तीन कोटी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दरम्यान, शासनाच्या नागरी सुविधा योजनेतून ८० लाख रुपये व वित्त आयोग निधीतून ६० लाख रुपये असा जवळपास एक कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी बांधकामासाठी उपलब्ध झाला आहे. या ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे भूमिपूजन सरपंच मनीषा डावखर, उपसरपंच राजेंद्र पिंगट, तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांसह ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.
तसेच, येथील गावठाण परिसरात बगीचा तयार करण्यासाठी जिल्हा परिषद विकास निधीतून २० लाख, स्मशानभूमीत शवदाहिनी घुमट बांधकाम करण्यासाठी २० लाख, स्मशानभूमीत स्नानगृह व स्वच्छता गृह बांधण्यासाठी २० लाख, एस. टी. बसस्थानक परिसरात स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी २० लाख निधी उपलब्ध झाला आहे.
