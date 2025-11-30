नळवणे येथे बिबट्यास जीवदान
बेल्हे, ता. ३० : नळवणे (ता. जुन्नर) येथे रविवारी (ता. ३०) पहाटे चंद्रकांत देशमुख यांच्या विहिरीत पडलेल्या बिबट्यास, वनविभागाच्या रेस्क्यू पथकाने सुरक्षितरित्या बाहेर काढून माणिकडोह येथील बिबट्याच्या निवारा केंद्रात हलवले आहे. येथे रविवारी सकाळी लक्ष्मण देशमुख यांना त्यांच्या विहिरीत बिबट्या पडला असल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत त्यांनी वनविभागाला कळवले. दरम्यान, या विहिरीला संरक्षक कठडा नसल्याने, भक्षाचा पाठलाग करताना तो विहिरीत पडला असावा, असे वनविभागाने सांगितले. विहिरीत पडलेल्या बिबट्याने स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्नात, विद्युत मोटारीचा पाइप व केबलचे काही प्रमाणात नुकसान केल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
