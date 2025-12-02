समर्थच्या दोन विद्यार्थ्यांची राज्य ‘अश्वमेध’साठी निवड

बेल्हे, ता. २ : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथील समर्थ शैक्षणिक संकुलामध्ये आंतरविभागीय खो-खो स्पर्धेत सहा झोनमधून १८० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. या स्पर्धेत सहभागी समर्थ फार्मसीच्या दोन विद्यार्थ्यांची राज्यस्तरीय ‘अश्वमेध’साठी निवड झाली. समर्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे यांच्या वतीने आयोजित या स्पर्धेत पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, संभाजीनगर, जळगाव व नागपूर अशा सहा झोन मधून १८० विद्यार्थी, २० संघ व्यवस्थापक व क्रीडा शिक्षकांनी सहभाग घेतल्याची माहिती विद्यापीठाचे क्रीडा विभागाचे प्रतिनिधी प्रा. भोईर यांनी दिली.
अंतिम फेरीत दोन कोल्हापूर व सोलापूर या विभागांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. फिटनेस आणि संघातील सक्रिय सहभाग यांनुसार स्पर्धेतील ३० उत्तम खेळाडूंची विद्यापीठ स्तरासाठी निवड करण्यात आली. यामध्ये समर्थ फार्मसीच्या दोन विद्यार्थ्यांची राज्यस्तरीय अश्वमेधसाठी निवड झाल्याची माहिती प्राचार्य डॉ. कुलदीप रामटेके, पुणे क्रीडा विभागाचे सचिव प्रा. एच. पी. नरसुडे, क्रीडा शिक्षक सुरेश काकडे यांनी दिली. संस्थेचे अध्यक्ष वसंतराव शेळके, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर शेळके, सचिव विवेक शेळके, विश्वस्त वल्लभ शेळके, माजी जिल्हा परिषद सदस्या स्नेहल शेळके, प्रा. राजीव सावंत, प्रा. प्रदीप गाडेकर, समर्थ कॉलेज ऑफ फार्मसीचे प्राचार्य डॉ. संतोष घुले यांनी सर्व विजेत्या खेळाडूंचे अभिनंदन केले.
