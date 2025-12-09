बिबट्यांच्या बंदोबस्ताची बेल्हे परिसरामध्ये मागणी
बेल्हे, ता. ९ : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथील शिंदेमळा-हौदबाग परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्यासह दोन मोठ्या बछड्यांचा वावर वारंवार आहे. वनविभागाने या बिबट्यांचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
भरदिवसाही बिबट्या ग्रामस्थांना वावरताना दिसत असल्याने शेतीतील काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह मजुरांमध्येही भीतीचे वातावरण आहे. अनेक पाळीव कुत्री बिबट्याच्या भक्षस्थानी पडली आहेत. दरम्यान, सोमवारी (ता. ८) दुपारी हौदबाग परिसरातील केळीच्या पिकात पूर्ण वाढ झालेला बिबट्या फिरत असल्याचे ग्रामस्थांना आढळून आले. दरम्यान, बिबट्याच्या भीतीमुळे शेती कामासाठी मजूर येण्यास टाळाटाळ करत असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. सध्या अनेक ठिकाणी कांदा लागवडी सुरू असून, शेतकरी मंडळींना जीव मुठीत धरून शेतात काम करावे लागत असल्याचे शेतकरी संदीप बबन शिंदे यांनी सांगितले.
दरम्यान, वनविभागाने तातडीने पिंजरा लावून या बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
