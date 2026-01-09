आणे येथे जलसंधारण कामांचा प्रारंभ
बेल्हे, ता. ९ : आणे (ता. जुन्नर) येथे ‘उपजीविका विकासासाठी जल संसाधन विकास’ या प्रकल्पाअंतर्गत लुपिन ह्यूमन वेल्फेअर अँड रिसर्च फाउंडेशन व व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या वतीने, नुकताच सिमेंट नाला बंधारा, माती बंधारा दुरुस्ती व गाळ काढणे, सूक्ष्म व तुषार सिंचन, तसेच रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बसवणे आदी कामांचा प्रारंभ करण्यात आला. दरम्यान, जुन्नर तालुक्यातील एकूण चार गावांमध्ये हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.
आणे येथे या प्रकल्पाअंतर्गत सरपंच प्रियांका दाते यांच्या हस्ते ४४ शेतकऱ्यांना सूक्ष्म व तुषार सिंचन संच वाटप करण्यात आले. यावेळी लुपीन फाउंडेशनचे कार्यस्थळ प्रमुख वेंकटेश शेटे, जिल्हा व्यवस्थापक संदीप झणझणे, फिनोलेक्स कंपनीचे पुणे जिल्हा व्यवस्थापक राहुल चव्हाण, रोहित कदम यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी फिनोलेक्स कंपनीचे वरिष्ठ अभियंता संभाजी कठाळे यांनी सूक्ष्म व तुषार सिंचन बाबतची तांत्रिक माहिती शेतकऱ्यांना दिली. येत्या आठवड्याभरात सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतपिकात हे सिंचन बसवून देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
या कार्यक्रमप्रसंगी प्रशांत दाते, बलराम डेअरीचे संचालक ज्ञानेश्वर संभेराव, श्री रंगदास स्वामी महाराज देवस्थान संस्थेचे अध्यक्ष मधुकर दाते, फिनोलेक्स कंपनीचे वरिष्ठ अभियंता संभाजी कठाळे, भास्कर आहेर, प्रदिप आहेर, पोपट दाते व ग्रामस्थ उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रताप मोटे यांनी, सूत्रसंचालन बाळासाहेब बोराडे यांनी, तर मच्छिंद्र खरात यांनी आभार केले.
