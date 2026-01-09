केंद्रीय अधिकाऱ्यांची बेल्हे ग्रामपंचायतीला भेट
बेल्हे, ता. ९ : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे भारत सरकारच्या पंचायत राज, मंत्रालयाच्या पंचायत महसूल वाढ सेल (पीआरईसी) कक्षातील निरजकुमार बाल्ड व संतोष कुमार या दोन केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या समितीने नुकतीच बेल्हे येथे भेट देऊन ग्रामपंचायतीसाठीचे प्रस्तावित प्रकल्प व इतर गरजांविषयी माहिती घेतली.
बेल्हे गावची केंद्र सरकारच्या ग्रामपंचायत स्थानिक विकास योजना ‘नवीन ग्राम’ संकल्पनेनुसार निवड करण्यात आलेली आहे. बेल्ह्यात भारत सरकारच्या पंचायत राज, मंत्रालयाच्या पंचायत महसूल वाढ सेल (पीआरईसी) कक्षातील या दोन्ही अधिकाऱ्यांचे ग्रामपंचायतीच्या वतीने सरपंच मनीषा डावखर, उपसरपंच राजेंद्र पिंगट, ग्राम महसूल अधिकारी किशोर रायसिंगवाकडे तसेच सर्व ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांनी स्वागत केले.
यावेळी जुन्नरचे गटविकास अधिकारी प्रतीक चन्नावार यांचीही उपस्थिती होती. बेल्हे गावचा नियोजनपूर्वक विकास करून गाव रोजगाराभिमुख, स्वावलंबी व आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनावे हा केंद्र सरकारच्या ग्रामपंचायत स्थानिक विकास योजनेचा
उद्देश आहे. नवीन ग्राम ही संकल्पना प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील नियोजित विकास आणि वाढत्या नागरीकरणाला शिस्तबद्ध स्वरूप देण्यासाठी मांडण्यात आली आहे. यानुसार बेल्हे गावाचा भविष्यातील नियोजनपूर्वक विकास व्हावा या दृष्टीने भारती विद्यापीठाच्या कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरच्या माध्यमातून आगामी पंधरा-वीस वर्षांसाठीचे नियोजन लक्षात घेऊन तसेच ग्रामसभेत लोकांच्या गरजा विचारात घेऊन शास्त्रशुद्ध सर्वेक्षण करून विकास आराखडाही बनवण्यात आलेला आहे. यात घरांच्या जागा, रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था आणि भविष्यातील विस्ताराचे नियोजन शास्त्रीय पद्धतीने करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान केंद्र व राज्याच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून विकास आराखड्यानुसार टप्प्या - टप्प्याने विकासकामे राबवली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.